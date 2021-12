Seit 40 Jahren dem Betrieb verbunden

Creglingen. Der schwäbisch-fränkische Maschinenbauer Karl Schnell – seit 1964 am Standort Creglingen aktiv – ehrte die beiden verdienten Mitarbeiter Edmund Mack und Matthias Sambeth für ihre jahrzehntelange Zugehörigkeit, ihren Arbeitseinsatz, ihr Engagement und ihre Verbundenheit. Seit 40 Jahren gehören sie dem Unternehmen an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Berufliche Erfahrung von Mitarbeitern sei ein unschätzbares Gut, von dem die nachkommende Generation nur profitieren könne, heiß es in einer Pressemitteilung. Fleiß, Ehrlichkeit und Flexibilität zeichnen Edmund Mack und Matthias Sambeth aus, sowie Kontinuität und Vertrauen. „Ich bin stolz darauf, dass sie für uns arbeiten und seit vielen Jahren dem Unternehmen Karl Schnell verbunden sind“, so Betriebsleiter Philipp Schnell.

Die hohe Fertigungstiefe bei KS gewährleistet nicht nur Maschinen und Anlagen aus einem Guss, sondern fordert auch von den Mitarbeitern ein hohes Maß an spezialisiertem Wissen. Nur so entstehen die zuverlässigen Qualitätsprodukte Made in Germany, die vom Taubertal überall in die Welt hinausgehen. Um den wachsenden Anforderungen der internationalen Kundschaft gerecht zu werden, investiert Karl Schnell aktuell in eine neue Fertigungshalle. Dort entstehen weitere Arbeitsplätze. Die neuen Mitarbeiter profitieren von der beruflichen Erfahrung und dem Wissensschatz der „alten Hasen“.