Seid doch mal spendabel

In Freudenbach haben sie die Leichenhalle renoviert, in Reinsbronn machen sie den Friedhof barrierefrei, und in Sechselbach sanieren sie die Friedhofsmauer. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. In Creglingen wird bürgerschaftliches Engagement groß geschrieben. Die Menschen im oberen Bezirk sind einfach Realisten: Wenn sie nicht selber aktiv werden, müssen sie ewig warten, bis sich etwas tut. Creglingen hat schlicht nicht das Geld, um alle sinnvollen Maßnahmen in vernünftigen Zeiträumen zu finanzieren. Immerhin unterstützt die Stadt das ehrenamtliche Engagement, stellt Material, Maschinen und auch Bauhof-Mitarbeiter zur Verfügung. Dieses Zusammenspiel zwischen privatem und öffentlichem Engagement funktioniert meist ganz gut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die öffentliche Hand darf allerdings nicht aus der Verantwortung entlassen werden. In Stuttgart sollten die Politiker nachdrücklich daran erinnert werden, dass das Gebilde „Stadt Creglingen“ seit seiner Geburt vor fast 50 Jahren unter der geringen Einwohnerzahl und der riesigen Fläche mit entsprechend zersplitterter Infrastruktur leidet.

Wenn nächstes Jahr der 50. Geburtstag der 1972 entstandenen Gesamtstadt Creglingen gefeiert wird, dann wäre es an der Zeit für ein spendables Geburtstagsgeschenk aus Stuttgart an die notorisch klamme Tochter im Nordosten des Landes: Wie wäre es mit der Verdoppelung der Landeszuschüsse für die nächsten 50 Jahre? Das wäre mal ein starkes Zeichen für den ländlichen Raum!