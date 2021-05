Quietschende Bremsen, auslaufendes Öl, Kommunikationsprobleme: Im Windpark Klosterwald läuft nicht alles rund. Die Betreiber versprechen Besserung.

AdUnit urban-intext1

Reinsbronn/Frauental/Freudenbach. Der Windpark Klosterwald mit seinen zehn Windkraftanlagen wird seit Beginn an von teils heftiger Kritik begleitet. Die kritischen Stimmen sind zwar leiser geworden, aber nicht verstummt. Anwohner fordern nach wie vor eine bessere Kommunikation bei Problemen, wie sie immer mal wieder vorkommen, etwa mit auslaufendem Öl oder quietschenden Bremsen, die einen erheblichen Lärm verursachen können. Und auch der Fund toter Greifvögel erhitzt die Gemüter.

Wiederholt gab es Probleme mit „unschönen Geräuschen wegen verglaster Bremsscheiben“, wie Markus Pubantz, Geschäftsführer der Windkraftanlagen Creglingen GmbH & Co. KG auf Anfrage einräumte. Diese Firma wiederum gehört zur Bürgerwindpark Hohenlohe GmbH, die sieben der zehn Anlagen im Windpark Klosterwald betreibt.

Bezüglich der Bremsscheiben sei im letzten Jahr umfangreich nachgearbeitet worden, so Markus Pubantz weiter. „Die Maßnahmen fruchten bisher, auch wenn wir nicht ausschließen können, dass es erneut zu dieser unschönen Geräuschbildung kommt“, ergänzte der Geschäftsführer. Wichtig sei im Bedarfsfall jedoch, das die Ursache schnellstmöglich behoben werde, was bei der letzten Auffälligkeit in kürzester Zeit erfolgt sei.

AdUnit urban-intext2

In den nächsten Wochen soll laut Markus Pubantz ein Noiserecorder eingebaut werden, wobei dann erfahrungsgemäß Auffälligkeiten sehr schnell von Personen gemeldet würden. „Wir haben das Ziel einer nachhaltigen Lösung des Problems. Diese Prozesse sind jedoch langwierig und nicht abgeschlossen,“ unterstrich Pubantz im FN-Gespräch.

Das auslaufende Öl bezeichnete Markus Pubantz als „sehr ärgerlich für alle Beteiligten“. Diese Problematik sollte eigentlich nicht auftreten, bekräftigte der Geschäftsführer. „Wir als Bürgerwindpark Hohenlohe betreiben inzwischen 21 Anlagen, die erste aus dem Jahr 1999. Solche Fälle sind glücklicherweise bisher einmalig für uns“, berichtete Pubantz gegenüber den FN. Man habe inzwischen an den Anlagen im Windpark zusätzliche Maßnahmen realisiert, damit so ein Fall nicht mehr auftreten könne. Im Windpark Creglingen habe es letztes Jahr einen Fall mit vermehrtem Austritt und dieses Jahr einen mit nur geringem Austritt gegeben, so Pubantz.

AdUnit urban-intext3

Im Nachgang habe eine Fachfirmen umfangreiche Reinigungsmaßnahmen vorgenommen. Den Vorwurf, nicht schnell genug reagiert zu haben, wies Markus Pubantz zurück. „Ich habe vor Ort telefonisch das Rathaus Creglingen direkt informiert. Am Folgetag, sobald uns der erste Schadensbericht vorlag, habe ich ihn ergänzend an das Landratsamt gesendet“. Nach dem letzten Vorfall habe man die Meldeketten überprüft, aktualisiert und in jeder WEA ausgehängt. Markus Pubantz: „Wir gehen fest davon aus, dass die Maßnahmen greifen und so ein Fall zukünftig nicht mehr eintritt“.

AdUnit urban-intext4

Fortschritte hat die Bürgerwindpark Hohenlohe GmbH bei der Entwicklung ihres Kamerasystems zur Erfassung und zum Schutz von windkraftempfindlichen Vogelarten gemacht. Das System heißt BirdVision® (wir berichteten). Dieser Tage habe man nach einigen Verzögerungen und zusätzlichen Eigenentwicklungen das erste System mit eigener Stereo-Kalibrierung installiert, berichtete Markus Pubantz. Besonders die Entwicklung der Stereo-Kalibrierung mit den Weitwinkelobjektiven habe anfänglich bei der Erkennung und Abgrenzung der Objekte Probleme verursacht. Dies hätten die Entwickler nun gelöst. Derzeit läuft laut Pubantz die Inbetriebnahme. In Kürze werde an einer zweiten WEA im Testpark „Weißbach“ ebenfalls BirdVision 2.0 installiert. Die Biologen zur Validierung seien bereits bestellt. „Ergänzend führen wir dieses Jahr in unserem Testpark weitergehende Versuche mit Nachtsehenden IR-Kameras (für Fledermäuse) der Militärklasse durch. Hierbei werden mehrere unterschiedliche Objektive verglichen. „Installiert wurden die Kameras oben auf der Gondel“ führte Markus Pubantz weiter aus. Auch ein erstes mobiles BirdVision-System soll demnächst zum Einsatz kommen. Dabei werden die Kameras auf einem Hubmast installiert.