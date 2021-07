Sebastian Reich und Amanda kommen nach Reinsbronn

Eine zweitägige Kulturveranstaltung findet am Wochenende 28./29. August auf dem Platz zwischen der Kirche und dem Gemeindehaus in Reinsbronn statt. Am Samstag, 28. August, um 20 Uhr sind TV-Star Sebastian Reich und seine Nilpferddame Amanda zu sehen. Für Sonntag, 29. August, wurde Bernd Händel verpflichtet. Die beiden Künstler und Amanda zählen auch zu den Top-Stars von Kabarett in Franken

