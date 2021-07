Schnittkurs mit anschließender Hocketse

Creglingen. Die Gartenfreunde Creglingen bieten einen Kurs „Sommerschnitt an historischen Rosen, Kletter- und Strauchrosen“. Er findet am Freitag, 16. Juli, um 19 Uhr im Romschlössle- Garten statt. Praktiziert wird an verschiedenen Sorten. Der zeitnahe Rückschnitt der verblühten Rosen ist wichtig, damit umgehend der zweite Flor ansetzen kann. Auch die zweite Düngung sollte jetzt erfolgen. Weiteres Wissen über alle Fragen zu den Rosen und weiteren Pflanzen im Garten gibt es vor Ort. Teilnehmen können alle interessierten Gartenbesitzer. Gleich nach dem Schnittkurs um 19.30 Uhr bietet sich bei schönem Wetter eine gemütliche Hocketse im Garten an. Ein Umtrunk, Häppchen und gute Laune gehören natürlich auch dazu. Hier kann jeder, der Lust hat, einfach dazu kommen, Platz ist genug im Garten. Bild: Gartenfreunde

