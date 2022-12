Schleichender Prozess

Die Creglinger Innenstadt blutet weiter aus. Dieser seit Jahren schleichende Prozess setzt sich nun mit der Schließung des Modehauses Wild nahtlos fort. Noch nicht lange her, da machte der Grüne Laden in unmittelbarer Nachbarschaft durch seine Schließung Schlagzeilen, nun also das traditionsreiche Textilgeschäft von Familie Wild. Der Schritt der Inhaberin Anita Wild ist absolut nachvollziehbar, denn Lockdowns auf der einen und Internet-Handel auf der anderen Seite haben das Überleben für kleine Fachgeschäfte noch schwieriger gemacht.

Ein Blick zurück macht das Dilemma noch deutlicher: Wieland, Unger, Schäfer, Hartmann, Schlecker . . . sie alle sind Geschichte und sichtbares Zeichen für den schweren Stand des Einzelhandels in einer Kleinstadt. Und trotzdem: Noch lebt Creglingens Innenstadt, gibt es florierende Geschäfte. Damit es so bleibt, braucht es aber nicht nur geschäftstüchtige Unternehmer, sondern auch Kunden, denen die kurzen Wege etwas wert sind, denen Regionalität etwas wert ist und die nicht nur bei Amazon einkaufen.

Eine Chance bietet auch die Stadtsanierung, die seit Jahren im Gespräch ist, die aber auf sich warten lässt. Die städtischen Prioritäten lagen bisher unter anderem auf der Modernisierung des Schulzentrums. Diese wird 2023 soweit abgeschlossen sein – ob die Stadt dann aber nahtlos in die millionenschwere Stadtsanierung einsteigt – mit dem Fernziel einer Art Einkaufszentrum am Taubertorplatz? Ein anderes Großprojekt könnte diesen Zeitplan durcheinander bringen: der Umbau des ehemaligen Kreiskrankenhauses zu einem Ärztezentrum. Dieses Vorhaben ist erklärtes Ziel von Stadtverwaltung und Gemeinderat – und billig wird es nicht, auch wenn der Landkreis das Gebäude zu einem günstigen Preis verkaufen sollte. Die Verhandlungen laufen noch, man darf gespannt sein, wie sich Kommune und Landkreis einigen. Ein Ärztezentrum hätte zweifellos Strahlkraft und würde Menschen nach Creglingen bringen. Wer dort zum Arzt geht, der kauft dort vielleicht auch ein.