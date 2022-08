Richtig gefunkt hat es beim Jacobifest-Tanz

Creglingen. Das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern am heutigen Mittwoch in Creglingen Georg Wildermann (82) und Jlse (83), geborene Kilian.

Der gebürtige Reinsbronner besuchte in seiner Heimatgemeinde die Schule und begann im Mai 1953 eine Lehre als Kaufmann im Groß- und Außenhandel bei der BAG Creglingen. Diese wurde ergänzt mit einer Lehre als Buchhalter.

Dank seines Fleißes und seiner Zuverlässigkeit bekleidete er erfolgreich bis zu seinen Ruhestand dreißig Jahre lang das Amt des stellvertretenden Geschäftsführers. In diesem Zeitraum fanden sehr viele wichtige Baumaßnahmen wie Silobau statt. Was heute kaum noch vorstellbar ist: Er war fünfzig Jahre lang, vom Auszubildung bis ins Rentneralter, beim gleichen „Brötchengeber“, der BAG beschäftigt.

Die gebürtige Oberrimbacherin Ilse besuchte zunächst die Schule im Creglinger Ortsteil Lichtel. Danach zog es sie nach Tettnang am Bodensee zu einer Lehre als Hausangestellte. Nach ihrer Rückkehr ins Taubertal war sie im Kurhaus Bad Mergentheim beschäftigt.

Große Pferdeliebhaber

Vor genau 60 Jahren führte Georg seine Braut Ilse in der Creglinger Herrgottskirche zum Traualtar. Beide kannten sich zwar schon länger, doch richtig gefunkt hat es im Spätsommer 1959 in Schrozberg bei einer Tanzmusik am Jacobifest. Beide sind auch große Pferdeliebhaber. Zehn Jahre lang, von 1990 bis 2000, gehörte Georg Wildermann dem Creglinger Stadtrat als Bürgermeisterstellvertreter an und brachte ins Gremium sein umfangreiches Fachwissen ein.

Zudem war Wildermann von 1980 bis 2000 Kassier beim Ländlichen Reit- und Fahrverein Creglingen. In diese Zeit fiel auch die Erweiterung der Reitanlage am Craintaler Weg.

Aus der Ehe gehen neben den drei Töchtern und Sohn Stefan bereits sechs Enkel hervor. Von den kleinen Alterswehwehchen abgesehen, sind beide mit der Gesundheit zufrieden und hoffen, sich noch lange um die Enkel kümmern zu können.