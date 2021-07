Repair-Café startet wieder

Creglingen. Einen Tag der Offenen Tür veranstaltet das ehrenamtliche Team des Familienzentrums „Komm“ am Samstag, 24. Juli, von 10 bis 12 Uhr.

Kinder und Erwachsene sind willkommen, einfach mal reinzuschauen und die Einrichtung kennenzulernen.

Nach wie vor gebe es im Komm eine große Auswahl an kostenfreien Büchern, erklärt Erika Weimer, Leiterin des Familienzentrums und Organisatorin der ganzen Aktion. Man könne auch in der neuen Sitzecke schmökern und dabei Kaffee oder Tee und Kuchen genießen.

Ebenso gibt es einen gemütlichen Bereich für Kinder, mit Mal- und Spielecke. Dort wird am Vormittag ein kreatives Kinderprogramm geboten. Es sei alles ganz zwanglos und entspannt, so Erika Weimer.

Repair-Café „extralang“

Nach langer Pause darf das RepairCafé nun auch wieder stattfinden. Die Reparateure freuen sich auf neue Herausforderungen und stehen – als Ausgleich für die entfallenen Termine seit November – diesmal doppelt so lange zur Verfügung. Am Samstag, 24. Juli, von 10 bis 14 Uhr kann man wieder kaputte Gegenstände aller Art mitbringen. Auch etwas Zeit sollte man mitbringen, da es zu Wartezeiten kommen kann. Für Verpflegung ist wie immer gesorgt. Das Angebot ist auf Spendenbasis, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ab sofort können Gäste auch wieder zum „Offenen Treff“ zu folgenden Zeiten auf einen Kaffee oder einen netten Plausch im Komm vorbeischauen: Montag und Freitag 14 bis 16 Uhr mit Gisela Padberg (in den Ferien: Montag 13 bis 15 Uhr), Donnerstag 16 bis 18 Uhr mit Irmgard Linke. Das „neue“ Team trifft sich montags um 8.30 Uhr (bis 9.30). Auch hier ist jeder Interessierte willkommen. Während der Öffnungszeiten können auch Bücher mitgenommen oder gebracht werden.

Weitere Infos bei Erika Weimer, Telefon 07933/70144, e-mail familienzentrum@creglingen.de