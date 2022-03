Rekordverdächtige Zahl an Sportabzeichen erworben

Creglingen. Auch im Coronajahr 2021 nahmen die Creglinger Schülerinnen und Schüler am Deutschen Sportabzeichen teil. Vorab trainierten die Realschüler und Werkrealschüler dazu im Sportunterricht. Schließlich stellten sie dann ihre erlangten Fähigkeiten bei der Abnahme des Sportabzeichens motiviert unter Beweis. Die Auszeichnung für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit erlangten dabei rekordverdächtige 201 Schüler. Die sehr hohe Zahl an erreichten Abzeichen spricht für den großen sportlichen Ehrgeiz aufseiten der Schülerinnen und Schüler. In kleiner Klassenrunde überreichten die Sportlehrkräfte den erfolgreichen Schülerinnen und Schülern feierlich ihre Urkunde und hoben dabei nochmals diese herausragende sportliche Leistung hervor. Der Schulverbund Creglingen freut sich über die tolle Bilanz von 52 Auszeichnungen in Gold, 99 Silber-Urkunden und 50 Bronze-Abzeichen. Bild: Schule

