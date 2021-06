Reinsbronner Bühnenzinnober startet am 25. Juni in die Sommersaison

Das Reinsbronner Theater geht in diesem Jahr neue Wege: Ab 25. Juni bis 17. Juli wird an fünf Abenden an vier Orten in Reinsbronn parallel Theater gespielt. Im Bild eine Landwirtsfamilie (von links Johannes Heidingsfelder, Ulrich Pfänder und Susanne Stirmlinger), die sich mit militanten Tierschützern herumschlagen muss.

© Theaterverein