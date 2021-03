  Reinigender Streit?

Karl Haag ist von seinem Naturell her eher der zurückhaltende Typ. Umso erstaunlicher, mit welcher Deutlichkeit der Freie Wähler-Stadtrat am Dienstag die Creglinger SPD und ihre Parteizeitung „Gwerzinsel“ kritisiert hat. Die hatte zu ihrem 40. Geburtstag eine Jubiläums-Ausgabe herausgebracht und darin, wie man es kennt, auch vom Leder gezogen.

AdUnit urban-intext1

Dass nun gerade Karl Haag sich so direkt angesprochen beziehungsweise angegriffen fühlte, kam durchaus überraschend. Denn der Stadtrat, der bei jeder Wahl die meisten Stimmen bekommt, muss die – in Teilen durchaus berechtigte – SPD-Kritik eigentlich nicht auf sich selber beziehen. Zum einen sind seine Erfahrung und seine ruhige Art für das Gremium von großem Wert. Zum anderen bezieht Karl Haag in kontroversen Diskussionen durchaus klar Stellung, auch wenn Gewerbetreibende da ja manchmal in der Klemme sitzen, schließlich könnten sie Kundschaft verlieren.

Berechtigt ist allerdings die generelle Kritik der SPD, dass zuviel hinter verschlossenen Türen besprochen wird. Diesen Trend gibt es in allen Gemeinden. Demokratie fördernd ist der allerdings nicht. Streit wiederum kann manchmal reinigend sein. Hoffen wir das auch in diesem Fall.