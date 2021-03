Creglingen. Im Stadtteil Niedersteinach gibt es eine so genannte „Realgemeinde“, die das Nutzungsrecht am Wald in Niedersteinach hat. Wie sich vor längerem schon herausgestellt hat, gehört der Wald der Stadt, während das Nutzungsrecht bei der Realgemeinde liegt. Das berichtete der aus Niedersteinach stammende Stadtrat Jürgen Dehner am Dienstag im Gemeinderat.

Die Stadtverwaltung hat den Gemeinderat nun gebeten, sie zum Verkauf des Waldes an die Realgemeinde zu ermächtigen, um sichere Rechtsverhältnisse zu schaffen. Es ist kein hochwertiger Holzbestand, der sich zudem auch noch in Hanglage befindet. Insgesamt handelt es sich um 15 Hektar, die sich auf 25 Anteile verteilen,

Der von der Verwaltung anvisierte Verkaufspreis von zehn bis 15 Cent pro Quadratmeter stieß allerdings nicht auf Gegenliebe im Gremium. „Der Preis ist lächerlich“, kommentierte Stadtrat Rudi Müller und bezeichnete einen Preis zwischen 30 Cent und einem Euro als „angemessen“.

Das wiederum erscheint Bürgermeister Hehn zu hoch. Er will nun mit der Realgemeinde über einen Preis von 20 Cent verhandeln. abo