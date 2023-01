Das Fußball-Mitternachtsturnier des Jugendclubs Schmerbach war ein voller Erfolg.

Der Jugendclub Schmerbach veranstaltete in diesem Jahr wieder das legendäre Fußball-Mitternachtsturnier in der Sporthalle Creglingen. Die Tribüne war voll, die Gespräche in vollem Gange und für das leibliche Wohl gesorgt.

Direkt nach Weihnachten bietet der JC Schmerbach einen alljährlichen

...