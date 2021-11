Polizei sucht Zeugen

Creglingen. Ein Unbekannter beschädigte am Sonntag mit einem Fahrzeug ein in Creglingen geparktes Auto. Die

Person touchierte zwischen 10 Uhr und 14.45 Uhr mit ihrem Gefährt den ordnungsgemäß in der Torstraße abgestellten Ford Mondeo. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall weiter. Bei dem Zusammenprall entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, sollen sich beim Polizeirevier Bad

Mergentheim, Telefon 07931/54990, melden.

