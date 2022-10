Polizei nimmt in Creglingen Autodieb fest

Creglingen. Der 49-Jährige steht laut Polizeibericht in dringendem Verdacht, am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr einen Renault Kangoo von einem Hof im Creglinger Stadtteil Freudenbach gestohlen zu haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der Mann bei der anschließenden Fahrt dem 74-jährigen Eigentümer des Autos begegnete, der ihm zu Fuß auf einem Feldweg entgegenkam.

Bei einem darauf vom Tatverdächtigen eingeleiteten Wendemanöver soll sich das Fahrzeug allerdings in einer Wiese festgefahren haben, worauf der 49-Jährige aus dem Auto ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet sei. Als der Eigentümer wenig später an sein Fahrzeug zurückkam, um dieses zu bergen, soll der Tatverdächtige erneut in dem Renault gesessen und versucht haben, diesen freizubekommen.

