Ostergarten öffnet

Lichtel. Mit einem Eröffnungsgottesdienst am Sonntag, 3. April, um 10.30 Uhr in der Kirche in Lichtel wird der Ostergarten 2022 offiziell eröffnet. Bis 24. April kann kann er von 10 bis 19 Uhr ohne Anmeldung besucht werden, denn aufgrund der unsicheren Corona-Lage findet der 5. Ostergarten als Rundgang mit Beschilderung und QR-Code zum Selbsterkunden statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden jedoch gerne angenommen. Wenn es die Corona-Lage zulässt, finden in der Osterwoche Führungen statt. Dafür ist dann eine Anmeldung erforderlich. Aktuelle Infos unter www.fischli-gemeinde.de oder bei Erna Reimer unter Telefon 07939/658. Bild: Simone Reimer

