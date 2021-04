Ohne Kredite geht nichts

Creglingen. Der Creglinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag in der Mehrzweckhalle neben dem städtischen Haushalt 2021 auch die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser beschlossen.

AdUnit urban-intext1

Im Eigenbetrieb Wasser ist die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 363 000 Euro erforderlich. Grund ist vor allem die Erschließung der Baugebiete Schmerbach, Finsterlohr und Waldmannshofen. Das Ergebnis 2021 schließt mit einem Minus von 133 600 Euro, wie Kämmerin Rica Neckermann sagte. Künftige Maßnahmen sind die Wasserleitungen in der Mergentheimer Straße, der Waldstraße und des Craintaler Wegs in Creglingen.

Auch im Eigenbetrieb Abwasser ist die Aufnahme eines Kredits erforderlich. Er beträgt rund 658 000 Euro und ist ebenfalls wegen der Erschließungsmaßnahmen in den drei erwähnten Baugebieten nötig. Ein größerer Kostenpunkt im Vermögensplan ist die Tilgung von Krediten in Höhe von 440 000 Euro. Unter dem Strich gibt es einen Jahresverlust von 76 600 Euro. Künftige Maßnahmen sind die Abwasserleitungen im Craintaler Weg und in der Waldstraße in Creglingen.

Die Schließanlage der Sport-und Mehrzweckhalle ist laut Elke Schmeiser vom städtischen Bauamt in die Jahre gekommen und entsprechend anfällig. Der Gemeinderat stimmte am Dienstag für die Anschaffung einer elektrischen Schließanlage für die Sporthalle zum Preis von 21 226 Euro durch die Schweinfurter Firma Walther. In diesem Zuge bekommt auch die Grundschule eine neue elektronische Schließanlage. Sie wird ebenfalls von der Firma Walther geliefert. Der Preis hier: 16 486 Euro.

AdUnit urban-intext2

Die Elektrohauptverteilung des Schulzentrums entspricht nicht mehr den aktuellen Vorschriften. Sie stammt noch aus der Bauzeit des Schulzentrums. Die neue Elektrohauptverteilung vergab der Gemeinderat zum Preis von 15 149 Euro an die Firma Hornung aus Rothenburg.

Ausgeschrieben waren ferner mehrere Gewerke für den Umbau und die Sanierung des evangelischen Kindergartens „Haus der Kinder“. Die Zaunarbeiten gingen für 16 820 Euro an die Firma Würzburger Zaunbau. Die Außentreppe wurde an die Firma Ansorge aus Gerolzhofen zum Preis von 56 202 Euro vergeben. Die Arbeiten für die Außenanlage konnten mangels Angebot nicht vergeben werden. Das Gewerk wird nun freihändig vergeben. abo

AdUnit urban-intext3