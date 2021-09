Albert Stein vom Landturm in Lichtel feiert an diesem Mittwoch seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar hat sich in hohem Maße um den Landturm verdient gemacht, der an die einstige Rothenburger Landhege

Lichtel. Albert Stein aus dem Creglinger Stadtteil Lichtel erblickte am 29. September 1931 als erster von zwei Söhnen der Eheleute Leonhard und Anna Stein, geborene Serby, das Licht der Welt.

...