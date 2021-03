Creglingen. Das vom Gemeinderat im Januar beschlossene WohnbauFörderprogramm „Wohnraum schaffen“ stößt auf Interesse. Am Dienstag bewilligte das Gremium die ersten beiden Förderanträge. Die Stadt bezuschusst ein Projekt in Reinsbronn mit 29 000 Euro und ein Vorhaben in Finsterlohr mit 15 500 Euro.

AdUnit urban-intext1

Die Umnutzung leerstehender Bestandsgebäude und der Umbau zu Wohnraum sind die Kernpunkte des neuen Programms (wir berichteten). Damit sollen die Ortskerne belebt werden, ohne dass eine weitere Flächenversiegelung stattfindet, wie die zuständige städtische Sachbearbeiterin Lara Jungwirth erklärte. Beide Bauvorhaben würden diese Voraussetzungen erfüllen.

In Reinsbronn wird ein ehemaliges Brauereigebäude aus dem Jahr 1854 zum Wohnhaus umgebaut. Bisher wurde das Gebäude als Abstellraum und Garage genutzt. Der Antragsteller bekommt auch einen Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum. Diese Doppelbezuschussung sei zulässig, wie Bürgermeister Uwe Hehn erklärte. Weil die generelle Förderhöhe für ein Vorhaben nicht mehr als 20 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen soll, wurde der städtische Zuschuss auf 29 000 Euro begrenzt.

In Finsterlohr plant der Antragsteller den Umbau eines bestehenden Wirtschaftsgebäudes zur eigengenutzten Wohnraumerweiterung. Hier segnete der Gemeinderat einen Zuschuss in Höhe von 15 500 Euro ab, was 15 Prozent der zuschussfähigen Ausgaben bedeutet. Beide Vorhaben sind dieses Jahr geplant. abo