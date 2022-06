Neues Pflegeheim "Haus an der Tauber" in Betrieb genommen

Creglingen. Eine gute Organisation ist die halbe Miete – auch bei einem XXL-Umzug wie dem des Creglinger Pflegeheims. Das Emma-Weizsäcker-Haus ist seit diesem Mittwoch Geschichte. Belegschaft und Bewohner sind ins „Haus an der Tauber“ eingezogen, wie die neue Einrichtung zwischen Waldstraße und Craintaler Weg heißt. Heimleiterin Petra Meyer hatte schon am frühen Nachmittag Grund zur Freude: „Alles hat hervorragend funktioniert“. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind allesamt schon vor Mittag in ihrem neuen Heim angekommen – auch dank der Hilfe durch das Rote Kreuz, das mit einem Krankentransportwagen im Einsatz war. Außerdem wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Kolleginnen aus der Zentrale und aus benachbarten Standorten des Schwesternverbandes unterstützt.

