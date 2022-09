Creglingen. Bezirkskantorin Anne-Maria Lehmann bietet für alle Interessierten eine Chorwerkstatt mit dem Liederbuch „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus“ am Samstag, 8. Oktober, von 14 Uhr bis 17:30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Creglingen.

Wie das „plus“ bereits verrät, ist die 2005 erschienene Liedersammlung um 124 Lieder erweitert worden. Diese Liedersammlung enthält Lieder aus unterschiedlichen Singkulturen, mehrstimmige sowie mehrsprachige Lieder, eine vielfältige musikalische Sprache und theologische Bandbreite, die zum Mitsingen einlädt.

Mit einem Querschnitt durch die Vielfalt der Liedersammlung wird ein musikalisches Programm zur Gestaltung des Gottesdienstes am Sonntag, 9. Oktober, um 9.15 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Creglingen zusammengestellt.

Wer Freude am Singen hat, neue Lieder kennenlernen und in die musikalische Welt der Liedersammlung eintauche möchte, ist hier genau richtig. Chorerfahrungen und Vorkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich.

Anmeldungen und weitere Informationen bei Bezirkskantorin Anne-Maria Lehmann, Email: anne-maria-lehmann@gmx.de, mobil: 0172/ 311 20 55.