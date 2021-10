Nach Standorf geht’s nur über eine Umleitung

Creglingen. Mit Holperstrecken ist das Creglinger Gemeindegebiet zur Genüge gesegnet. Eine davon wird jetzt saniert: Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Creglingen und Standorf ist seit kurzem gesperrt, sie erhält einen neuen Belag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Baubeginn war an der Abzweigung der Straße in der Nähe des Kompostplatzes. Die auszubauende Strecke ist rund 1,4 km lang, wie Stadtbaumeister Jürgen Korb auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten mitteilte. Die Straßenbreite von zirka vier Metern bleibt unverändert. Ausführende Firma ist die Trend-Bau GmbH & Co. KG aus Röttingen. Die Kosten der Maßnahme betragen laut Ausschreibung rund 175 000 Euro. Über den Ausgleichsstock übernimmt das Land Baden-Württemberg davon 70 Prozent. Die Sperrung der Straße soll voraussichtlich bis 29. Oktober dauern. Die Maßnahme ist deutlich günstiger geworden als ursprünglich geplant.

Eine zweite Maßnahme wird erst im nächsten Jahr realisiert: die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Freudenbach und Neustett.

Sie wird rund 277 000 Euro kosten und ebenfalls mit 70 Prozent vom Land bezuschusst. Auch dieses Vorhaben ist deutlich günstiger als zunächst gedacht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2