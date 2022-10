Mutmaßlicher Autodieb verhaftet

Creglingen. Ein 49-Jähriger steht in dringendem Verdacht am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr einen Renault Kangoo von einem Hof in Creglingen-Freudenbach entwendet zu haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist davon auszugehen, dass der Mann bei der anschließenden Fahrt dem 74-jährigen Eigentümer des Fahrzeugs begegnete, welcher ihm zu Fuß auf einem Feldweg entgegenkam. Bei einem darauf vom Tatverdächtigen eingeleiteten Wendemanöver soll sich das Fahrzeug allerdings in einer Wiese festgefahren haben, worauf der 49-Jährige aus dem Auto ausgestiegen und sich zu Fuß entfernt haben soll. Als der Eigentümer wenig später an sein Fahrzeug zurück kam, um dieses zu bergen, soll der Tatverdächtige erneut in dem Renault gesessen und versucht haben, diesen freizubekommen.

Nachdem der Tatverdächtige zunächst auf Aufforderung auch das Fahrzeug verließ, gelang es dem Eigentümer, seinen Wagen mit einem Abschleppseil zu bergen. Daraufhin soll der Tatverdächtige jedoch erneut versucht haben, in das Auto einzusteigen, was der Eigentümer zu verhindern suchte, indem er ihn mit einem Kantholz bedrohte. Der 49-Jährige soll den Eigentümer daraufhin seinerseits mit einem Hammer bedroht haben. Dem Eigentümer gelang es jedoch, in sein Fahrzeug einzusteigen und davonzufahren.

Mehr zum Thema Creglingen Polizei nimmt in Creglingen Autodieb fest Mehr erfahren

Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später von Einsatzkräften des Polizeireviers Bad Mergentheim unweit der Tatörtlichkeit festgenommen werden. Er wurde am Mittag einer Haftrichterin des Amtsgerichts Bad Mergentheim vorgeführt, welche den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern laut Pressemitteilung an. pol/sta