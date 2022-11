Musikalischer Abend zum Mitsingen

Creglingen. In der Stadtkirche findet am Samstag, 26. November, um 20 Uhr ein Adventskonzert statt. Der Abend wird mit traditionellen Advents- und Weihnachtsliedern, festlicher Musik mit Orgel und Trompete, bekannten modernen weihnachtlichen Songs und stimmungsvoller Harfenmusik gestaltet. Das Publikum singt einige bekannte Weihnachtslieder mit den Musikern gemeinsam. Als besondere Zugabe stimmt der Creglinger Jubiläumschor die neue „Creglinger Hymne“ an, welche die Konzertbesucher auch als CD erwerben können. Mitwirkende sind Anja und Patrick Ball mit Jonathan und Sophia (Gesang) mit Karl-Heinz Rehfeld (Piano), Bärbel und Michael Buß, Sandra Naser (Harfe, Fagott), Ernst Preininger (Orgel), Herbert Meißner (Trompete), ein Kinderchor unter Leitung von Susanne Habel. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. pm

