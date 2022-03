Mühe gelohnt: „Wir haben es geschafft!“

„Wir haben es geschafft“, waren die erlösenden Worte von Jutta Betzing zu Beginn einer kleinen Feierstunde anlässlich der Rückkehr der beiden Afghanen Karim Marine und Ali Rahimi nach Deutschland.

Creglingen. Voraus gegangen war ein fast unendliches Hin und Her. Zwei freidenkende junge Männer, in Europa erwachsen geworden und mit dem Kopf voller europäischer Werte, mussten nach Ablehnung ihres Asylantrags 2018 bzw. 2019 zurück nach Afghanistan.

Beide wurden in ihrer Heimat als Fremde behandelt, zumal Karim auch seine Religion aufgab, als er die christliche Religion in Würzburg kennen- und lieben lernte.

Die Werte ihres Heimatlandes waren ihnen fremd geworden, berichtet Karim, sie konnten nicht verstehen, warum sie in Afghanistan plötzlich nicht mehr sagen durften, was sie denken oder warum man kein Bild von einem Kuss ausstellen darf. Ihr Verstand habe zwar die Regeln begriffen, doch ihr Herz sagte ihnen, dass Menschen frei und gleichberechtigt leben sollten.

Karim ist überzeugt davon, dass jeder Mensch seine Religion frei wählen können müsse und dass Liebe zu Menschen der richtige Weg sei. Mit diesen Gedanken und ihrer Vergangenheit in Europa waren Karim und Ali in Afghanistan sehr gefährdet. Karim hatte so viel Angst, dass er sein Zimmer kaum verließ, tat er es dennoch, wurde er geschlagen und verletzt.

Ali ging in Afghanistan offensiv mit seinen Ideen von Kunst um. Er musste allerdings miterleben, wie die Schule, in der er Kunst unterrichtete, durch eine Bombe zerstört wurde. Nun standen die Taliban vor Kabul, eine schlimme Situation. Beide Männer konnten sich nicht vorstellen, mit einer Waffe auf Menschen zu zielen. Über soziale Netzwerke kamen die beiden Afghanen mit der Creglingerin Jutta Betzing in Kontakt, selbst Mutter zweier Söhne.

Obwohl beide in Kabul lebten, kannten sich Karim, 23 und Ali, 25, nicht persönlich, hatten immer nur kurz miteinander telefoniert, um zu fragen, ob beim anderen alles okay ist. Erst beim Buchen des Fluges nach Pakistan lernten sich die beiden kennen.

Jutta Betzing war es gelungen, für die beiden jungen Männer einen Ausbildungsplatz in der Umgebung zu finden. Ali wird den Beruf Steinmetz und Bildhauer bei dem Röttinger Steinmetz/Künstler Winfried Baumann erlernen. Karim sollte eigentlich beim Schwesternverband arbeiten und zunächst Altenpflegehilfe und dann generalistische Pflege erlernen.

Doch große Hürden verhinderten das Zustandekommen eines Ausbildungsvertrags. Dank ihrer Beziehungen zu ihrer früheren Heimatstadt Gelsenkirchen gelang es Betzing, für ihn in Nordrhein-Westfalen einen Ausbildungsplatz zum Fachlageristen zu finden. Am Montag fängt er an. Überglücklich bedankte sich Karim beim Creglinger Arbeitskreis, mit Jutta Betzing an der Spitze, der mit Hilfe von „Make it in Germany“, das Portal der Bundesregierung für Fachkräfte aus dem Ausland, die Rückkehr managte. Rund40 Menschen aus dem Kreis haben rund 12 000 Euro zur Finanzierung des Projekts zusammengebracht. Eine Menge bürokratischer Hürden mussten für die Rückführung überwunden werden. Kosten fielen für Visa an, für Schreibgebühren von Ämtern, für Flüge und einen siebenmonatigen Zwangsaufenthalt in Pakistan, denn von Afghanistan gab es keinen Flug und Visa nach Deutschland. Am 12. Juli letzten Jahres waren die beiden jungen Männer nach Islamabad geflogen und erst am 11. Februar ging es weiter nach Frankfurt. Mit einem gültigen afghanischen Pass und den Ausbildungsverträgen konnten Karim und Ali mit einem Ausbildungsvisum nach Deutschland kommen.

Beide blicken nach diesem Traum, der auch Dank Internet und Facebook Wirklichkeit wurde, voller Freude in die Zukunft, auch wenn sie für ihre Abschiebung vor über drei Jahren noch jeweils knapp 10 000 Euro an die Bundesrepublik Deutschland zahlen müssen. Sowohl Ali als auch Karim haben hervorragende Deutschkenntnisse. Karim hat in Würzburger einen Hauptschulabschluss gemacht. Ali hat in Österreich zwei Kinderbüchern mit dem Titel „Wie Menschen und Tiere zu Freunde werden“ herausgegeben.