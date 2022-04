Motorradfahrer schwer verletzt

Archshofen. Bei einem Unfall hat sich ein Motorradfahrer auf der Landesstraße beim Creglinger Stadtteil Archshofen schwer verletzt. Der 60-Jährige hatte laut Polizeibericht am Freitagmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann war gegen 14 Uhr in einer Kolonne aus vier Motorrädern von Archshofen in Fahrtrichtung Tauberzell unterwegs. Sein Motorrad geriet aus bislang unbekannter Ursache auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Daraufhin stürzte er am linken Fahrbahnrand gegen eine Mauer und kam daneben zum Liegen. Das Kraftrad schlitterte weiter bis zum rechten Fahrbahnrand. Der Motorradfahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2