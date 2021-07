Motorradfahrer schwer verletzt

Bettwar. Ein 53-jähriger Biker aus Baden-Württemberg ist am Montag gegen 14 Uhr mit seiner Moto Guzzi im Taubertal schwer verunglückt. Der Mann wollte am Ortsende von Bettwar, in Fahrtrichtung Rothenburg, ein vorausfahrendes Wohnmobil überholen. Um an diesem vorbeisehen zu können, lenkte er sein Krad zur Fahrbahnmitte. In diesem Moment kam ein Pkw, gesteuert von einem 28-Jährigen, entgegen und kollidierte mit dem Motorrad. Der Anstoß war zwar nicht frontal, jedoch reichte es, dass Kraftrad und Fahrer zu Boden geschleudert wurden. Der 53-jährige kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik. Nach bisherigem Sachstand war es für den Autofahrer nicht möglich, den Motorradfahrer hinter dem Wohnmobil rechtzeitig zu erkennen und den Unfall zu verhindern.

Der Sachschaden an Kraftrad und Pkw wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Das Wohnmobil blieb unbeschädigt. Während das Kraftrad vor Ort untergestellt werden konnte, musste der Pkw abgeschleppt werden.