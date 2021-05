Mit Pkw kollidiert

Archshofen/Tauberzell. Ein 26-Jähriger befuhr am Mittwoch, 26. Mai, gegen 17.15 Uhr mit seinem Pkw die S 2268 von Archshofen in Richtung Tauberzell. Kurz nach der Landesgrenze überholte er eine landwirtschaftliche Zugmaschine und kam kurz danach in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden an beiden Fahrzeugen die vorderen linken Räder von der Achse gerissen. Der Unfallverursacher und die Fahrerin (56 Jahre) des entgegenkommenden Pkw wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr aus Archshofen sorgte für die kurzfristige Sperrung der Straße und Sicherung der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von knapp 30 000 Euro.

