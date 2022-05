Eine Reisegruppe des Maschinenrings Östlicher Tauberkreis startete am unlängst mit dem Bus in den Raum Schweinfurt zum Bauernhof Reck. Die „Hausfrau“ erzählte, wie sich der Alltag nach der Teilnahme an der Sendung „Landfrauenküche“ verändert hat und ihr Mann, der Vorsitzender des Bauernverbandes Schweinfurt ist, diskutierte mit den Teilnehmern über Agrarpolitik.

Gestärkt ging es weiter

...