Mit dem Siegel der DGSF ausgezeichnet

Nach 2015 wurde die Jugendhilfe Creglingen zum zweiten Mal als systemisch arbeitende Jugendhilfeeinrichtung der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (kurz DGSF) ausgezeichnet.

Creglingen. Bereits im November des vergangenen Jahres wurde der Einrichtung per Videokonferenz das Siegel verliehen. Nun im Juni 2021 konnten der Geschäftsführer der Jugendhilfe Creglingen Werner Fritz und der Koordinator des Fachdienstes Jörg Mühleck die Auszeichnung bei der Mitgliederversammlung der DGSF in Fulda persönlich entgegennehmen.

Prüfungsprozess

Der Siegelvergabe ging ein strenger fachlicher Prüfungsprozess der DGSF voraus. Mitarbeiterinnen der Marienpflege Ellwangen, dem Kindersolbad Bad Friedrichshall und dem Jugendamt Main-Tauber-Kreis waren im Vorfeld zur Prüfung vor Ort, um sich ein Bild der Jugendhilfe Creglingen und ihrer systemischen Arbeitsweise zu machen. Das Siegel wird an Einrichtungen im sozialen Bereich, Gesundheitswesen und an berufliche Berater verliehen, die nach der systemisch-pädagogischen Theorie arbeiten und über 50 Prozent der Mitarbeitenden in diesem Bereich eine Grundlagenschulung erhalten haben. Mindestens die Hälfte aller leitenden Angestellten müssen eine zusätzliche weitreichende mehrjährige Ausbildung zum systemischen Berater haben. Seit 2008 werden alle Neueinsteiger bei der Jugendhilfe Creglingen in systemischer Pädagogik geschult, mittlerweile im hauseigenen Schulungszentrum Main-Tauber-Institut, welches auch für Mitarbeitende aus anderen Einrichtungen offen ist.

Perspektive wechseln

Die systemische Haltung setzt nicht bei den Problemen der jungen Menschen an, sondern versucht, die Perspektive zu wechseln und bei den Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und Familien anzusetzen. Man stärkt, so die Jugendhilfe, die Eigenreflexion und das Selbstwertgefühl der Betroffenen.

