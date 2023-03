Maschinenring entwickelt sich stetig weiter

Laudenbach. Auf 50 erfolgreiche Jahre kann der Maschinenring Östlicher Tauberkreis im nächsten Jahr zurückblicken. Zudem wird ein neuer „Kapitän“ gesucht, denn Geschäftsführer Reiner Müller wird 2024 seinen Platz an der Kommandobrücke verlassen.

Viele der über 772 Mitglieder und Ehrengäste waren gekommen, um einen vielfältigen und informativen Abend zu erleben.

Vorsitzender Reinhard Friedrich gab zunächst einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr, das durch viele Herausforderungen wie Coronafolgen, Klimawandel und Krieg in der Ukraine geprägt war.

Eine zunehmende Schwierigkeit stelle das Finden von Betriebshelferinnen und Betriebshelfern dar. Seit 15 Jahren gehören Ute Schmidt und seit 25 Jahren Irmgard Pfeiffer zu diesem Team und stehen für anspruchsvolle Einsätze in Familie und Betrieb bereit. Sie wurden von Friedrich und Geschäftsführer Reiner Müller geehrt.

Man habe die Kernziele des Maschinenrings und seiner Töchter zielstrebig weiterentwickelt, machte Reiner Müller in seinem Geschäftsbericht klar. Die Einsparung von (Maschinen-)Kosten, die Maschinenvermittlung, der -verleih, die Betriebs- und Haushaltshilfe mit Personaldienstleistungen, die Schaffung von Zuerwerb und mehr Dienstleistungen, sichere Arbeitsplätze für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Weiterbildung seien wichtige Arbeitsbereiche. Müller machte deutlich, dass der Maschinenring auf vielen Feldern aktiv sei und führte unter anderem die Ausbringung von Gülle im Rahmen der Gülleverteilgemeinschaft Hohenlohe-Tauber, die Aussaat von Rüben, Mais und Getreide, den Pflanzenschutz sowie die Vermittlung von Maschinen für die Landschaftspflege an.

Gut angenommen werde die umweltfreundliche Bekämpfung des Maiszünslers. Mit Drohnen würden die Nützlinge Trichogramma ausgebracht. Letztes Jahr waren es stolze 612 Hektar. Ein wichtiges Arbeitsfeld des Maschinenrings ist die Landschaftspflege, doch auch hier würden neue Mitarbeiter gebraucht. Vier Kompostplätze und Recyclinghöfe im Kreis werden vom Maschinenring betreut. Neben 32 fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet der Maschinenring mit seinen Tochterunternehmen weiteren 60 Personen, davon 41 geringfügig Beschäftigten, einen Zuerwerb, wobei der innerbetriebliche Maschineneinsatz nicht berücksichtigt sei, hob Müller hervor. Die Betriebshelferinnen und -helfer seien ein sehr wichtiges Standbein des Maschinenrings. Die „Familien- und Haushaltshilfe GmbH Main-Tauber“ biete schnelle Hilfe in der Not.

Der Maschinenring bemühe sich darum, dass die Mitglieder ihren Horizont erweitern, sich fortbilden und sich besser kennen lernen. Viele Fahrten für Jung und Alt wurden organisiert, darunter eine Flusskreuzfahrt und eine Frauenfahrt. Auch die Stammtische und die Seniorenausflüge würden sehr gut angenommen, freute sich Müller.

Benedikt Dertinger als Assistent der Geschäftsleitung stellte seine Tätigkeit vor. Er ging auf die Landschaftspflege ein und berichtete, dass der Maschinenring im ganzen Kreis die unterschiedlichsten Gebiete pflege. Es werde gemäht, gemulcht und abgeräumt, Naturstein-Trockenmauern saniert und erhalten. Investiert worden sei nicht nur in Geräten zur mechanischen Unkrautregulierung. Auch der Miststreuer mit acht Tonnen Kapazität werde ersetzt.

Stolz sei der Maschinenring, dass er mit seiner schlagkräftigen Gülletechnik auch die strengen Anforderungen der Düngeverordnung erfüllen kann. Die Entlastung führte der neue Leiter des Landwirtschaftsamtes Marcus Köhler herbei. Er ging auf die neuen bürokratischen Herausforderungen der GAP-Anträge und des Biodiversitätsstärkungsgesetzes ein. Bürgermeisterstellvertreter Norbert Beck bedauerte in seinem Grußwort, dass von den Landwirten immer mehr und zudem widersprüchliche Leistungen verlangt würden. Die Landesvorsitzende der Maschinenringe Charlotte Landes unterstrich die gute Zusammenarbeit der Maschinenringe. Thomas Braun ist seit 20 Jahren beim Maschinenring Schwäbisch Hall in Sachen Photovoltaik tätig. Sein Referat beschäftigte sich mit dem „Aktuelle Entwicklungen im Bereich Photovoltaik“. So informierte er über Lösungsmöglichkeiten für Post-EEG-Anlagen.

Als positiv bewertete er die geplanten Änderungen der Umsatzsteuer: Ab 2023 werden Neuanlagen bis 30 kW-Peak mit einem Umsatzsteuersatz von null Prozent vom Installateur berechnet. Dies sei bei bis zu drei Anlagen mit 30 kW-Peak möglich. Bis 22 000 Euro Einnahmen werde die Kleinunternehmerregelung angewendet. Auch Altanlagen würden mit einbezogen und die Einnahmen seien komplett einkommenssteuerfrei. Braun warnte vor falschen Rentabilitätserwartungen, denn bei drei Hektar Fläche sei mit einer Investitionssumme von 2,7 Millionen Euro zu rechnen. Bei einer überwiegend fremdfinanzierten Anlage und schwierigen Abnahmebedingungen sei das Risiko recht groß. Er empfahl, bei allen geplanten Investitionen einen erfahrenen Steuerberater zur Seite zu haben. TZe