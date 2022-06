Martina Schlegl und Rainer Neser verabschiedet

Freudenbach. Die Vorsitzende Martina Schlegl begrüßte Bürgermeisterstellvertreter Karl Haag sowie Ortsvorsteherin Christiane Zobel- Heißwolf als Vertreter der Stadt und bedankte sich für die stets gute Zusammenarbeit. Karl Haag lobte den Einsatz des Fördervereins und betonte, dass er froh ist, das beliebte Freibad als Aushängeschild für Jung und Alt zu haben. Ortsvorsteherin Christiane Zobel-Heißwolf überbrachte die Grüße des Ortschaftsrates und bedankte sich ihrerseits für das Engagement im Förderverein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

13 Jahre engagiert

Martina Schlegl ließ die 13 Jahre, die sie sich als Fördervereinvorsitzende engagierte, in einer Präsentation Revue passieren. Dabei bedankte sie sich bei Bademeister Harald Neser. „Was wäre das Schwimmbad ohne ihn, er steckt sein Herzblut und seine Leidenschaft in das Freibad, Hut ab für die Arbeit“, so Martina Schlegl. Außerdem erwähnte sie die zahlreichen Spenden des Fördervereins an die Stadt Creglingen und die Festlichkeiten, die der Förderverein veranstaltete. Am Ende der Präsentation bedankte sie sich beim gesamten Vorstand für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in all den Jahren, besonders bei Rainer Neser (2. Vorsitzender) und Rosemarie Krüger (Kassiererin) die sich zusammen mit Martina Schlegl von ihrem Amt verabschiedeten.

Im Rahmen der Neuwahlen des Vorstands wurden Eva von Schenk als Vorsitzende und Dorothe Nagel als 2. Vorsitzende einstimmig gewählt. Weiter wurden gewählt: Margit Gackstatter (Kassiererin), Helmut Weimann (stellvertretender Kassier), Isabell Neser (Schriftführerin), Madeleine Wagner (stellvertretende Schriftführerin), Ann-Kathrin Kleinschrot (Kassenprüferin) und Werner Neser (Kassenprüfer). Beisitzer: Jana Döppert, Walter Heinze, Matthias Buck, Hans Schatz, Siegfried Schambortzki, Harald Neser, Christiane Zobel-Heißwolf, Stephan Nagel und Thomas Tschischka.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Ende bedankte sich Harald Neser bei Martina Schlegl und Rainer Neser für die lange Zeit im Vorstand, für das große Engagement und die einwandfreie Zusammenarbeit. Ein Dank galt auch den anderen ausscheidenden Mitgliedern, Rosemarie Krüger, Hartmut Hammel und Helmut Heißwolf.