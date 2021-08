In der Herrgottskirche in Creglingen findet am Samstag, 14. August, ein besonderer Festakt anlässlich der Einweihung einer Miniaturkopie des Marienaltars von Tilman Riemenschneider statt.

Der Hobbykünstler Klaus Schoettle, tief beeindruckt vom Marienaltar bei seinem ersten Besuch im Jahr 1958, hat in jahrzehntelanger Arbeit eine Kopie im Maßstab von 1:30 mit Miniaturschnitzwerken und

...