Lkw rutscht in Graben

Creglingen. Weil er einem entgegenkommenden Lkw ausweichen wollte, geriet der Fahrer eines Tankwagens am Donnerstagnachmittag bei Creglingen von der Fahrbahn ab. Der Mann fuhr laut Polizeibericht gegen 15.30 Uhr die Landesstraße 1020 von Schwarzenbronn kommend in Richtung Niederstetten. Beim Ausweichen geriet er – die Polizei vermutet aufgrund von Unachtsamkeit – mit dem Heck in den Grünstreifen und rutschte nach rechts in den Graben. Der Lkw musste geborgen werden. Weil Hydrauliköl ausgelaufen war, wurde die Feuerwehr Creglingen hinzugerufen. Der Graben wurde durch die Straßenmeisterei erneuert. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt. Verletzt wurde niemand.

