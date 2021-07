Lindleinturmmuseum in Creglingen öffnet wieder

Creglingen. Nach der langen Corona-Zwangspause kann nun auch wieder das Creglinger Kleinstmuseum, der Lindleinturm, für Besucher geöffnet werden. Für staunende Gesichter ist hier gesorgt. Wie hart das Leben einer einfachen Tagelöhnerin in den beengten Wohnverhältnissen des früheren Stadtturms war, sehen und hören Besucher bei einer Führung mit dem Gästeführer. Die Original-Einrichtung des Turms mit verschiedensten Gegenständen lassen die Besucher in eine vergangene Zeit eintauchen. Geplant ist, dass das Lindleinturm-Museum an den Wochenenden (Samstag und Sonntag) stundenweise geöffnet wird. Für den Öffnungsstart am 17. und 18. Juli können sich Interessierte bei Hermann Grieser unter Telefon 07933/7241 anmelden. Eine FFP-2 Maske muss im Turm getragen werden. Bild: Tourist-Info

