Creglingen. Vom 15. August bis 31. August lässt sich wieder das so genannte Lichtwunder in der Herrgottskirche bestaunen. Bei schönem Wetter strahlt die Abendsonne durch die Rosette des gotischen Fensters auf den Marienaltar. Maria, von Engeln empor getragen, wird in ein besonderes Licht gehüllt. Das Zusammenspiel der Mariendarstellungen auf dem Retabel des Altars und das wandernde Sonnenlicht ergeben eine faszinierende Symbiose. Es scheint fast so, als könnte die Aufnahme Mariens in den Himmel leibhaftig miterlebt werden. Am 15. August findet um 17 Uhr eine Andacht mit Pfarrerin Fraukelind Braun in der Herrgottskirche statt. Die Musik gestaltet Ernst Preininger an der Orgel, und Werner Höfert aus Külsheim spielt Marienlieder auf der Zither.

Das Lichtwunder lässt sich vom 15. bis zum 31. August, am besten zwischen 17 und 18 Uhr bei Sonnenschein erleben. An diesen Tagen ist die Herrgottskirche von 9.15 bis bis 18.30 Uhr geöffnet. Am Montag, 22. August, und am Montag, 29. August, ist die Herrgottskirche geschlossen.

Vom 15. bis 31. August ist wieder Lichtwunderzeit in der Herrgottskirche in Creglingen. © Klaus Hein