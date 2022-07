Kritik an nächtlicher Beleuchtung des Creglinger Pflegeheims

Creglingen. "Man meint, man fährt auf einen Flughafen zu". Mit diesen deutlichen Worten kritisierte Stadtrat Karl Haag in der Sitzung des Creglinger Gemeinderates die nächtliche Beleuchtung des neuen Seniorenheims im Craintaler Weg. Für die Anwohner sei dieser Zustand eine Zumutung, so der Stadtrat. Eigentlich hatte die Stadtverwaltung bereits ein Gespräch mit dem Betreiber, dem Schwesternverband, führen wollen, um das Thema anzusprechen. Doch weil die offizielle Einweihung der Einrichtung verschoben worden war, hatte sich bisher noch keine Gelegenheit dazu ergeben, wie Bürgermeister Uwe Hehn erklärte. Er will nun auf den Schwesternverband zugehen. In der Juni-Sitzung des Gemeinderats hatte sich eine Anwohnerin über die nächtliche Beleuchtung beschwert.

