Die Heizung im Schulzentrum funktioniert nicht mehr richtig. Vor der Entscheidung, wie die Wärmeversorgung künftig erfolgen soll, hat sich die Stadt fachmännischen Rat geholt.

Creglingen. Die Pelletheizung im Schulzentrum läuft seit rund 16 Jahren. Wobei: Reibungslos arbeitete die Anlage selten, wie in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag in der Mehrzweckhalle mehrfach zu hören war.

...