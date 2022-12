Trotz der klirrenden Kälte ließen sich viele Konzertbesucher nicht davon abhalten, am Vorabend des vierten Advents sich zum Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche in Reinsbronn auf den Weg zu machen.

Der Projektchor der Creglinger Apis unter der Leitung von Susanne Habel und die vierköpfige Band mit Harald und Lisa Bruder, Josua Baumann und Lotta Wolfmeyer hatten zu der

...