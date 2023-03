„Keiner darf verloren gehen“

Frauental. Seit fast zehn Jahren unterstützt der Inner Wheel Club Tauberfranken das „Projekt Chance“ in Frauental mit jährlich 1000 Euro.

Die Arbeit des gemeinnützigen Vereins „Projekt Chance“, der seit 2001 besteht, ist darauf gerichtet, Straffälligen Unterstützung bei der Eingliederung in ein Leben ohne Straftaten zu geben, negative Folgen der Inhaftierung für Familienangehörige, besonders Kinder, abzumildern, Aspekte der Prävention und Wiedergutmachung zu beachten und in der Bevölkerung Verständnis für die Aufgaben einer sozialen Strafrechtspflege zu wecken, so heißt es auf der Homepage. Und seit 2014 geht jährlich ein Spendenscheck des Inner Wheel Club Tauberfranken in die idyllisch gelegene frühere Klosteranlage.

Einige Clubfreundinnen nutzten die Gelegenheit der Scheckübergabe, um sich wieder einmal vor Ort ein Bild davon zu machen, wie ihr soziales Engagement ankommt. Nach einem informativen Rundgang gab es ein lebhaftes Informationsgespräch und vor allem das Versprechen, die Institution auch weiterhin unterstützen zu wollen.