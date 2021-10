Eigentlich sollte das Fischereirecht am Karrodsee bereits seit Anfang des Jahres vergeben und verpachtet sein. Der See liegt im Dreieck Schonach, Finsterlohr und Schmerbach auf der Hochebene. Beim Pachtvertrag gab es aber offenbar Schwierigkeiten seitens einer Interessengemeinschaft, weshalb die Fischereirechte samt der See- und Grünflächenpflege nun von der Stadt Creglingen erneut

...