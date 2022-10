Kaja Völkert Jahrgangsbeste

Creglingen/Würzburg. Die IHK Würzburg-Schweinfurt ehrte in Lohr am Main die Prüfungsbesten von knapp 4000 Auszubildenden des aktuellen Prüfungsjahrganges der Region Mainfranken.

Es wurden dort die Allerbesten von 95 Ausbildungsberufen geehrt. Dabei erhielt auch Kaja Völkert aus Creglingen als Jahrgangsbeste im Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen von IHK-Präsident Dr. Klaus Mapara einen Preis mit Urkunde.

© IHK Würzburg-Schweinfurt

Kaja Völkert, die zuvor ihr Abitur am Gymnasium Weikersheim absolvierte, hat eine zweijährige Ausbildung bei der Spedition Raben in Reichenberg (Landkreis Würzburg) sehr erfolgreich gemeistert und beginnt nun ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Würzburg.