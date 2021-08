Junge Menschen sollen ihren Weg aufrecht gehen

Creglingen. „Geh mit uns auf unserm Weg“ – unter diesem Motto wurden die Konfirmationen in Creglingen im Juli, in Münster und Niederrimbach schon im Mai gefeiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben die Emmausgeschichte ausgelegt und von den Jüngern erzählt, die Jesus nicht erkannten, obwohl er mit ihnen nach Emmaus unterwegs war. Mit Hilfe der liturgischen Farben legten sie die biblische Geschichte aus.

In Creglingen, Niederrimbach und Münster wurde Konfirmation gefeiert. Unser Bild zeigt links die Niederrimbacher Konfirmanden Leon Wildermann und Katharina Habel. In der Mitte die Creglinger Konfirmanden Maike Rollmann, Laura Bender, Anna Katzschner, Lia Martin, Emilia Menikheim, Johannes Böhm, Ilja Feist und Phil Schmieder sowie rechts die Konfirmanden aus Münster: Elise Krummrein, Max Kühnel, Johannes Düll und Linus Mönikheim zusammen mit Pfarrerin Fraukelind Braun. © Kirchengemeinden

Unsere Stimmungen wechseln stark in der Pandemiezeit: Trauer (Schwarz), Nachdenken und zur Besinnung kommen (Violett), Hoffnung (Grün), Freude (Weiß) und Bekenntnis – sich für etwas einsetzen (Rot). Ganz neu, auch für die Gemeinde, konnten die verschiedenfarbigen Paramente durch die Auslegung der Konfirmandinnen und Konfirmandinnen gesehen werden.

Lieder, die begeisterten, hat in Münster und Niederrimbach die Gruppe „Tones & Notes“ gesungen, und Simone Gebhardt gestaltete die Musik an der Orgel. Die beiden Kirchengemeinderäte Markus Stegmüller aus Münster und Brigitte Mohr aus Niederrimbach sprachen die Grußworte der Kirchengemeinden und gaben den Jugendlichen für ihr Leben mit, dass Gott mitgehe auf ihren zukünftigen Wegen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Creglingen erfreute das Gesangstrio bestehend aus Bärbel Buß, Michael Buß und Claudia Streng die Festgemeinde. An der Orgel spielte Edgar Habel. Besonders eindrücklich war, dass die Konfirmandin Lia Martin das Lied „Wenn das Brot, das wir teilen als Rose blüht“ mit der Konfirmandin Emilia Menikheim an der Querflöte in einem Text-Lied- Vortrag mit Pfarrerin Fraukelind Braun zu Gehör brachte.

Ebenso ergreifend war, dass die Konfirmanden ihre eigene Predigt durch die Auslegung der Farben der Paramente hielten. Dazu stiegen sie auch auf die Kanzel und zeigten das jeweilige Parament.

Pfarrerin Fraukelind Braun blieb, so sagte sie stolz, kaum mehr etwas zu sagen. Sie gab den Jugendlichen noch mit auf den Weg, dass sie ermutigt werden, ihren Weg aufrecht zu gehen und sich Gottes Gegenwart auch bei ihren Vorlieben wie zum Beispiel Fahrradfahren und Hühnerzüchten zeigt.

Das ermutigende Grußwort des Kirchengemeinderates in Creglingen sprach Dieter Haas. Besonders an Wegkreuzungen, die eine Entscheidung fordern, wünschte er den Jugendlichen das Vertrauen, von Gott und von Jesus Christus begleitet zu sein. Schön war, dass die Konfirmierten sich entschieden haben, Geld für ein Schutzhaus für Frauen und Kinder in Jubarkas (Litauen) und für eine Hilfsorganisation in Griechenland, die geflüchtete Kinder und Jugendliche unterstützt, zu spenden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Beim Nachtreffen haben sie ihre großzügigen Spenden für das Gustav-Adolf-Werk mitgebracht.