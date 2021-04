Creglingen. Bei der Jugendhilfe Creglingen wurde die langjährige hochgeschätzte Mitarbeiterin Sabine Matthey in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Über 21 Jahre hielt Sabine Matthey der Jugendhilfe die Treue. Die beliebte Jugend- und Heimerzieherin startete im März 2000 in der Tagesgruppe in Bad Mergentheim, ehe sie nach 13 Jahren die Leitung der Sozialen Gruppenarbeit (SGA) in der Kurstadt übernahm. Jugendhilfe-Geschäftsführer Werner Fritz fasste in seinen Abschiedsworten treffend zusammen, welche große Wertschätzung und hohen Stellenwert Sabine Matthey in der Einrichtung hatte. Die feinfühlige Pädagogin, die sehr schnell zu den Kindern, Jugendlichen und Familien einen Zugang bekam, lebte ihren Beruf mit Herz und Seele. Gäbe es einen „Homo Pädagogikus“ so wäre Sabine Matthey ein Paradebeispiel dieser Gattung, meinte Fritz.

