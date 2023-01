Jugendherbergen müssen existenziellen Schwierigkeiten trotzen

Drastische Einbußen von über 90 Prozent bei den Übernachtungszahlen beutelten die Jugendherbergen. Während man sich davon noch nicht ganz erholt hat, bedrohen steigende Energiepreise die verbliebenen Häuser.

Creglingen/ Walldürn. Als beliebter Anlaufpunkt für Klassenfahrten dürfte nahezu jeder Erinnerungen mit ihnen verbinden, allzu häufig gibt es sie jedoch nicht mehr: Die Rede ist von Jugendherbergen. Insgesamt 47 solcher Herbergen gibt es in ganz Baden-Württemberg noch. Corona hat den Einrichtungen schwer zugesetzt, bundesweit sank so die Zahl der Betten von über 78 000 auf nur noch 67 000 im Jahr 2021.

Im Main-Tauber-Kreis ist noch eine einzige Jugendherberge zu finden. Jens Leutz leitet das am Stadtrand von Creglingen gelegene Haus mit einer Kapazität von 151 Betten.

Während der Corona-Zeit und den damit verbundenen Schließungen kam es zu einem drastischen Einbruch der Übernachtungszahlen: Der Rückgang von 16 639 im Jahr 2019 auf nur noch 1469 im ersten Coronajahr 2020 bedeutet eine prozentuale Einbuße von über 90 Prozent. Auch 2021 war noch von empfindlichen Einbußen geprägt.

Jetzt drei Euro Energiepauschale „Die Zeiträume für Klassenfahrten waren 2022 schnell ausgebucht“, sagt Herbergsvater Leutz. Auch wenn offizielle Zahlen für das vergangene Jahr noch ausstehen, deutet das Buchungsverhalten der Schulklassen eine erste Erholung von der „Corona-Delle“ an.

„Es war ein gutes Nach-Corona-Jahr mit vielen tollen Begegnungen und sehr angenehmen Gruppen. Von Grundschule bis Universität, von Sportverein bis zur Musik- oder Tanzgruppe und von Kreativkursangeboten bis zu Fasten- und Wellnessangeboten waren es vielfältige Aufenthalte mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen an die Jugendherberge und ihr Team“, bilanziert der Herbergsvater zufrieden.

Durch Kurzarbeit ging keiner der acht Mitarbeiter verloren, im vergangenen Jahr wurde das Team sogar noch um drei Mitarbeiter erweitert.

Auch von den „existenziellen Schwierigkeiten“ in Form stark gestiegener Energiepreise will man sich nicht aus der Fassung bringen lassen. Eine Energiepauschale von drei Euro pro Person und Nacht soll den Kostendruck bei ansonsten gleichbleibenden Preisen etwas abfedern.

So aufgestellt blickt der erfahrene Gastgeber optimistisch in die unmittelbare Zukunft: „Die Reservierungen für das Jahr 2023 sind schon gut. Viele Stammkunden haben reserviert (teilweise bis in die Jahre 2024 und 2025) und weitere Kunden werden sicherlich noch hinzukommen.“

Lange komplett geschlossen

Schlimmer war die Lage in der Jugendherberge Walldürn: Nachdem man für die Sommerferienzeit 2020 noch geöffnet hatte, folgte eine mehr als einjährige Komplettschließung ab Mitte November.

Erst im März 2022 öffnete das Haus wieder für seine Gäste und hatte Glück, den zwischenzeitlich entstandenen Personalmangel durch sechs Teilzeitkräfte wieder auffangen zu können. Jedoch auch das war nicht von Dauer: „Aufgrund des geringen Zuspruchs in der Winterzeit sind wir nun seit Ende November 2022 bis Ende Februar 2023 wieder geschlossen“, so Herbergsleiterin Irene Köhler.

„Konnten wir mit unseren Belegungszahlen während der zurückliegenden Pandemiezeit nicht an 2019 anknüpfen, blicken wir dennoch hoffnungsvoll in das vor uns liegende Jahr mit einer starken Nachfrage“, wagt Köhler eine vorsichtig optimistische Prognose.

Den gestiegenen Energiekosten begegnet die Herbergsmutter ebenfalls in Form einer Energiepauschale. „Bleibt jetzt nur zu hoffen, dass es aufgrund der knappen finanziellen Mittel in den Familienhaushalten nicht wieder zu Stornierungen wie in der Corona-Zeit kommt“, äußert sie ihre Befürchtung für die kommende Zeit.

Egoismus und Luxus-Erwartungen

Unabhängig voneinander stellen Jens Leutz und Irene Köhler Veränderungen bei ihren (potenziellen) Gästen fest. „Die Wünsche und Ansprüche der Gäste steigen gefühlt etwas an. Die Jugendherberge hat eine begrenzte Anzahl an Zimmern und die vermeintlich besseren Zimmer (mit Dusche und WC) sind oft frühzeitig ausgebucht. Es kommt daher manchmal vor, dass Gäste dann nicht anreisen, da ein solches Zimmer nicht zur Verfügung steht.

Auch bezüglich der Stornierbarkeit von Aufenthalten war auffällig, dass die Gäste sich hiermit nur marginal auseinandersetzen und schnell enttäuscht scheinen, wenn die Anwendung der Regelungen notwendig wird, weil der potenzielle Gast Fristen verpasst hat“, erklärt Jens Leutz. Auch Irene Köhler hat diese Erfahrung gemacht: „Die Aussage können wir nur bestätigen. Gerade Familien in einem Haus mit der Standard-Kategorie (jedes Zimmer mit Waschbecken, pro Etage Gemeinschaftsduschen und WC, lediglich wenige Zimmer verfügen über eigene Duschen) erwarten Hotelluxus“.

Darüber hinaus stellt sie auch bei den jungen Gästen noch Coronafolgen fest: „Zu beobachten war in 2022, dass die Schüler sehr unter den Folgen der Pandemie gelitten haben. Der Gemeinschaftssinn ist verloren gegangen. Sie haben sich zu Individualisten beziehungsweise Egoisten entwickelt. Mit Hilfe aller hauswirtschaftlichen Mitarbeiter mussten sie angeleitet werden, uns nach den Mahlzeiten zu unterstützen, indem sie ihre Tische abwischen oder in der Spülküche helfen. Manchmal war es auch nicht nötig, angebotene Programme in Anspruch zu nehmen. Sie waren einfach froh, wieder aus dem Schulalltag herauszukommen, sich auf dem Außengelände auszutoben und wieder mit der Klasse Gemeinschaft zu erleben.“