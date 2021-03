Ich bemühe mich seit Mitte Januar um einen Termin für meine 87-jährige Mutter. Zunächst per Telefon, dann über die Seite impfterminservice.de. Per E-Mail bekam ich am 20. Januar zwei Vermittlungscodes für die beiden Impftermine in Bad Mergentheim für meine Mutter zugeschickt.

Darunter ein Button „Termin buchen“. Aber egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit ich das probiere, ständig kommt

...