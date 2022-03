Internet-Betrügern aufgesessen

Rothenburg ob der Tauber. Zwei Rothenburger Bürger sind bei Käufen im Internet offenbar Betrügern aufgesessen. Sie hatten Ware bestellt und diese per Vorkasse bezahlt, allerdings keine Lieferung erhalten.

Ein 24-Jähriger hat am Montag Nachmittag Anzeige wegen Betrugs erstattet. Der Mann hatte sich vor drei Wochen im Internet eine Winterjacke im Wert von knapp 150 Euro bestellt und den Betrag per Vorkasse überwiesen. Seither wartet er vergeblich auf seine Bestellung. Da die auf der Internetseite angegebene Kontaktnummer nicht vergeben ist, begann er im Internet zu recherchieren. Hier fand er konkrete Hinweise, dass er bei einem Fakeshop bestellt und einem Betrüger aufgesessen ist. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat.

So wie dem jungen Mann erging es auch einer 55-jährigen Frau, die am Montagabend Anzeige bei der Polizei wegen Betruges erstattet hat.

Die Frau war in der vergangenen Woche in einem bekannten sozialen Netzwerk auf einen Kontakt gestoßen, der verschiedenes Holz zum Kauf angeboten hatte. Man einigte sich und so wurde der Kaufpreis in Höhe von 500 Euro auf das Bankkonto des Verkäufers transferiert. Das bestellte Holz wurde nicht wie vereinbart geliefert. Mittlerweile ist die Geschädigte überzeugt, dass sie betrogen wurde. Die Ermittlungen sind aufgenommen. pol