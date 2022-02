In Standorf waren 2.776 Piepmätze in einer Stunde zu Gast

Standorf. Die Meldestelle wollte es nicht glauben: 2776 Vögel sollen in einer einzigen Stunde das Futterhäuschen besucht haben, das Kurt Wagner im Garten vor seinem Fenster aufgestellt hat. – Das könne doch nicht sein. Auf telefonische Nachfrage der Meldestelle aber konnte Wagners Enkelin nur bestätigen, dass der Ansturm aufs Vogelhaus „schlicht immens“ sei.

Gemeinsam mit seiner Schwester hatte Wagner sich an der heuer zwölften vom NABU (Naturschutzbund Deutschland) und dem bayerischen LBV (Landesbund für Vogelschutz) organisierten „Stunde der Wintervögel“ beteiligt. Wegen des regelmäßigen Hochbetriebs am Futterhaus teilten sie sich die Führung der Strichlisten: Sie übernahm die Spatzenzählung, er den Rest.

Und dennoch: 2776 Vögel in einer Stunde? Fast nicht zu glauben. Man muss es sehen. „Zwischen elf und eins sind viele da,“ versprach Kurt Wagner bei der Terminvereinbarung. Und es sind wirklich viele. So viele, dass einem Beobachter der sprichwörtliche „Hochbetrieb wie im Taubenschlag“ dagegen fast wie ein Lockdown vorkommen muss.

Stunde der Wintervögel

Das hoch rasante rein, rein, raus, raus ist überwältigend, und auf und in den Büschen gegenüber sitzen sie reihenweise parat, andere verteidigen im Schwirrflug ihren Platz in der Vogelmensa-Warteschleife. Den Zwitschersound dazu kennt man allenfalls von Zoobesuchen: Um dicht bevölkerte Volieren kann’s schon mal ähnlich Vogelstimmen-lautstark klingen.

Hat Wagner Zauberfutter in der Hinterhand? Nein, ganz normal: Sonnenblumen- und andere Körner, dazu noch ein paar Haferflocken. Die Meisenknödel – schnabelparat in Vogel-Sichtweite zum Futterhaus aufgehängt – bleiben links liegen, pardon: hängen.

Auch, wenn Wagner und seine Schwester unter den gut 175 000 Zählenden wohl zu den Zählmeistern der vom 6. bis zum 9. Januar durchgeführten Zählung der „Stunde der Wintervögel“ gerechnet werden sollten, macht sich der Vogelfreund Sorgen um seine gefiederten Nachbarn.

„Man muss in Bewegung bleiben“

Früher, erzählt er, hätten sie im Stall meist sieben, acht Schwalbennester gehabt; im letzten Sommer seien es gerade nur noch zwei gewesen. Und manchen Vogel, den er noch bis vor ein paar Jahren regelmäßig in Wald und Flur antraf, entdecke er jetzt fast gar nicht mehr. Dabei ist der 89-Jährige regelmäßig und stundenlang zu Fuß und auf dem Fahrrad in der Umgebung unterwegs; trotz seines Alters nutzt er zum Einkauf oder Besuchen in Creglingen, Weikersheim oder Elpersheim lieber den Drahtesel als das Auto. „Man muss in Bewegung bleiben“, meint er, und Zeit habe er ja.

Kiebitze habe er früher oft gesehen, Wachteln, Lerchen. Und jetzt? Er schüttelt den Kopf. Und seit Jahren schon habe er keinen einzigen Goldammer mehr entdecken können. Und auch die Kuckucksrufe, die sonst vom Frühjahr bis in den Sommer hinein zu hören waren, vermisst er schmerzlich.

Ein einziges Mal habe er im vergangenen Jahr noch einen auf dem Weg nach Creglingen beim Bockstall rufen hören. Sie fänden wohl einfach keine Nester mehr, in die sie ihre Eier legen könnten, vermutet Wagner.

Die Schmetterlingsführungen, die er früher schon mal anbot, habe er schon vor rund einem Jahrzehnt aufgeben müssen: Es seien einfach nicht mehr genug Schmetterlinge zu sehen gewesen – für ihn ein klarer Hinweis auf das generelle Insektensterben, das vielen Vögeln die Nahrungsgrundlage entziehe. Auch beim Autofahren merke man das ja; es sei kaum noch nötig, tote Insekten von der Frontscheibe putzen.

Im Vergleich zur ersten bundesweiten Wintervogel-Zählaktion 2011 meldet der NABU einen deutlichen Rückgang der durchschnittlichen Zahl beobachteter Vögel: Damals waren es etwa 46 Vögel pro Beobachter und Stunde, jetzt nur noch 35 bis 36.

Echtes Funkloch

Und wieso herrscht dann ein von Jahr zu Jahr steigender Hochbetrieb an Kurt Wagners Standorfer Futterstation? Da kann er nur Mutmaßungen anstellen: Eine ist, dass die vielen Funkmasten allerorten den Vögeln, die sich ja unter anderem am Magnetfeld der Erde orientieren würden, das Leben schwer machten. Standorf sei ein echtes Funkloch, und vielleicht deshalb ein Vogelparadies. Ihm selbst gehe es auch deutlich besser, seit er manches Elektrogerät zumindest aus dem Schlafzimmer verbannt habe, ergänzt er.

Neben jeder Menge Spatzen, Kohl-, Blau- und Sumpfmeisen gehörten in der Stunde der Wintervögel auch Grünfinken – „die kommen manchmal als Schwarm“ –, einige Kleiber und zwei Kernbeißer zu den Vogelhausgästen. Auf ihre recht festen Einkehrzeiten – früh morgens, um die Mittagszeit und nochmal am frühen Abend – kann sich Kurt Wagner verlassen. Zwischendurch sorgt er für Nachschub.

Seine Liebe zu Vögeln war der Lehrerin schon in der Grundschule aufgefallen: War vorm Schulhausfenster ein Vogel zu sehen, wusste fast immer Kurt Wagner, was für einer das war.

Zur Strichliste greifen

Jetzt hofft er, im Frühling wieder Buntspechte begrüßen zu können. Die haben es ihm besonders angetan, seit ein Pärchen zwei Wochen lang den auf dem Futterhausdach wartenden Jungvogel aus dem Körnervorrat fütterte und ihn langsam ins Häuschen lockte. Die sollten dann auf jeden Fall auch da sein, wenn Wagner bei der „Stunde der Gartenvögel“ vom 13. bis zum 15. Mai wieder zur Strichliste greift.