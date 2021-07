In Creglingen steht ein buntes Ferienprogramm in den Startlöchern

Creglingen. In Creglingen startet in Kürze wieder das Sommer-Ferienprogramm mit vielen Angeboten für Groß und Klein. Los geht es ab Samstag, 24. Juli, mit einer Rosen- und Wildbienenführung. Bis in den September hinein sorgen Aktionen aus Sport, Kultur, Handwerk, Gesundheit, Natur und Spiel für sinnvolle Freizeitgestaltung. Unter www.creglingen.de kann das Programm gelesen werden, gedruckte Flyer zum Mitnehmen und Aufhängen gibt es in der Touristinformation, Rathaus, der Gastronomie oder den Geschäften. Im Bild die Funbogner, bei denen man sich im Bogenschießen üben kann. Bild: Stadt

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1