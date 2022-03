Impfteams in Creglingen

Creglingen. Die mobilen Impfteams des Diakonie-Krankenhauses Schwäbisch Hall sind am Samstag, 2. April, und am Samstag, 23. April, in der Cafeteria im Schul- und Sportzentrum in Creglingen im Einsatz. Geimpft wird jeweils von 10 bis 13 Uhr.

Für die Impfung ist eine vorherige Terminvereinbarung unter www.main-tauber-kreis.de/impfen - bei den mobilen Impfangeboten - notwendig. An beiden Terminen werden Erst-, Zweit-, Dritt- und, sofern dies empfohlen wird, auch Viertimpfungen angeboten.

Die mobilen Impfteams führen die Impfstoffe von Novavax, BioNtech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson mit. Personen ab 18 Jahren können zwischen den Impfstoffen frei wählen. Für Personen unter 18 Jahren steht der Impfstoff von BioNTech/Pfizer zur Verfügung.

Bei den Aktionen der mobilen Impfteams können alle interessierten Menschen mit Wohnsitz in Deutschland eine Impfung erhalten. Das Angebot ist also ausdrücklich nicht auf Einwohner des Main-Tauber-Kreises oder des Landes Baden-Württemberg beschränkt. Eine Impfung ist für Personen ab zwölf Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. Je nach Andrang können möglicherweise Wartezeiten entstehen. Personen, die am ersten Termin am Samstag, 2. April, ihre Erst-Impfung erhalten, können die Zweit-Impfung am Samstag, 23. April, ebenfalls in Creglingen bekommen. lra